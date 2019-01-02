فيديو يكشف خلاف الأمراء.. هل تجاهل ويليام الدوقة ميغان؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عادت مسألة الخلاف بين زوجتي الأميرين ويليام وهاري لتطرح نفسها بقوةٍ، لا سيما أنّ ذلك بدأ يتوضّح بشكلٍ لافتٍ في الآونة الأخيرة.

ومؤخراً، انتشر فيديو للأميرين وهما برفقة زوجتيهما دوقة كامبريدج كيت ميدلتون ودوقة ساسكس ميغان ماركل، أثناء خروجهم من كنيسة القديسة مريم المجدلية في ساندرينغهام، بعد قداس العيد برفقة الملكة إليزابيث والأمير تشارلز. ولفت مغردون عبر "تويتر" إلى أنّ "الأمير ويليام تجاهل زوجة أخيه ميغان ماركل ولم ينظر إليها"، موضحين أنّ "وضع الامير ويليام وشاحه، يشكل علامة بارزة لتجاهله دوقة ساسكس التي كانت بجانبه تماماً". إلى ذلك، فقد اعتبر آخرون أنّ "إطلالة الأميرين مع زوجتيهما كشفت الخلاف الكبير بين العائلتين".

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