الأسود يليق بها.. ما سر تعلّق "ميغان" بالألوان الداكنة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بات معروفاً أنّ "دوقة ساسكس" ميغان ماركل تفضّل ارتداء ملابس باللون الأسود والأزرق الداكن، وألواناً داكنةً أخرى، فيما تُعرَف الملكة إليزابيث و"دوقة كامبريدج" كيت ميدلتون بارتداء طيفٍ من الألوان الساطعة في المناسبات العامة.

في مقابلةٍ مع مجلة "InStyle" الأميركية عام 2015، أشارت ماركل إلى أنَّ شخصيتها في مسلسل "Suits"، ريتشل زاين، كانت تُغيِّر ألوان ثيابها بناءً على حالتها النفسية. وجاء في حديثها مع المجلة: "ستلاحظون أنَّها حين تقع في حبِّ مايك في الموسم الثاني، أرتدي درجاتٍ أكثر تورُّداً. وفي الموسم الأول حين كان تركيزها مُنصبَّاً على العمل، أميل أكثر لارتداء أزياء رمادية فحمية وسوداء. أرى أنَّ ملابسنا مرآةٌ لمشاعرنا".

وقد يكون مَيل ميغان نحو الألوان الداكنة أيضاً بمثابة رسالةٍ تبعثها عن عواطفها. إذ صرَّحت لمجلة "InStyle" قائلةً: "إذا كنتم مغرمين بأحدٍ، فعلى الأرجح سترتدون أشياء تُشعِرُكم بمزيدٍ من الرومانسية حين تضعونها عليكم. أو حينما تمرُّون بفترةٍ عصيبةٍ، ينطبق الشيء نفسه على ارتداء أشياء أحادية اللون أو ذات درجةٍ أكثر قتامةً". ومن المحتمل أيضاً أنَّ ميغان تتزيَّن بالرمادي والأسود والأزرق الداكن لإبقاء التركيز -تركيزها وتركيز الجماهير- مُنصبَّاً على واجباتها المَلَكية.

تحاول الابتعاد عن دائرة الضوء

وقد طرح المحبُّون فكرة أنَّ ميغان تحاول الابتعاد عن دائرة الضوء بارتداء ألوانٍ غير زاهيةٍ. إذ ارتدت عضوة العائلة الملكية حُلّةً سوداء أثناء التقائها بأطفالٍ مرضى في حفل "WellChild Awards" في أيلول الماضي، ثم اختارت فستاناً أزرق داكناً لزيارة مدرسة "ماك آرثر" الثانوية للبنات في مدينة سيدني الأسترالية.

وربما كانت كلتا المناسبتين مثالين على رغبة ميغان في تركيز الانتباه على الأطفال أثناء هاتين الزيارتين. كانت الأميرة ديانا تعير هي الأخرى انتباهاً لتأثير ملابسها على تفاعلاتها، لا سيما مع الأطفال. ففضلاً عن خرقها بروتوكول ارتداء القفازات بسبب حبها للتلامس المباشر أثناء التصافح بالأيدي، امتنعت الأميرة ديانا عن ارتداء القبعات؛ لأنَّه "لا يمكنك معانقة طفلٍ وأنت ترتدي قبعةً".

أو قد تكون الإجابة ببساطةٍ هي أنَّ ماركل تشعر بارتياحٍ أكبر في الثياب السوداء. فأثناء حوارها مع مجلة "InStyle"، رشَّحت اقتناء "قطعةٍ تحفيزيةٍ" تُشعِرُك بالبهجة وتُحسِّن على الفور من حالتك النفسية. وفسَّرت قائلةً: "سواءٌ كان الذي يُشعِرك بالقوة هو الفستان أو القميص الجذاب ذو الأزرار مهما كانت، لذا حين تستيقظين في تلك الأيام التي لا تشعرين فيها حقاً بالرغبة في الذهاب إلى العمل، يمكنكِ ارتداء تلك القطعة وستكون كما لو أنَّها ترنيمتك الخاصة. يمكن لذلك حقاً أن يُبدِّل طاقة يومك بأكمله".

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