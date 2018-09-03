سعد لمجرد يهجر مواقع التواصل بسبب حالته النفسية الصعبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت صحيفة “ّأخبار اليوم” المغربية، أن سعد لمجرد يعيش حالة نفسية متأزمة، بعد اتهامه بالاغتصاب في بلدية سانت ترويه الفرنسية، ويغيب تماما عن مواقع التواصل حيث كان ينشط باستمرار ويتجاوب مع معجبيه.

وذكرت الصحيفة أن محيط لمجرد وأصدقاءه يساعدونه لتجاوز الأزمة، وتجنب كل ما يروج في وسائل الإعلام الفرنسية وعلى مواقع التواصل حوله، لعدم “تفاقم حالته النفسية السيئة جدا” حسب المصدر ذاته.

جدير بالذكر أن النيابة العامة قررت متابعة لمجرد، كما أن ملف لورا بريول ما يزال مفتوحا مما يعقد وضعه القانوني، وفوق هذا تخلى عنه محاميه الملقب بالوحش إريك دوبون موريتي، حيث أعلن للصحفيين :”لم أعد محامي سعد لمجرد”.

أما مواقع التواصل فحولت الموضوع إلى سخرية وانتقاد لنجم الغناء، كما تلقى رسائل لاذعة من بعض الفنانين العرب أبرزهم هند صبري.

وكان آخر ظهور للمغني المغربي على مواقع التواصل بعد إطلاق سراحه في الملف الأخير، فيديو لقائه ببعض معجبيه، وظهر فيه هادئا على غير عادته ومكتفيا بابتسامة صغيرة.

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