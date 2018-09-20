مراسم عزاء للفنان جميل راتب وأصدقاؤه يرثونه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، عن تقبّل العزاء في الفنان جميل راتب يوم الجمعة 21 سبتمبر/أيلول، بالقاعة الملحقة بمسجد الحامدية الشاذلية في القاهرة، وتم توجيه الدعوة لأسرة الفقيد ومدير أعماله التهامي هاني، للحضور، خاصة وأنّ أسرته أعلنت سابقًا عن الاكتفاء بوقفتها أثناء مراسم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

وأعلن التهامي هاني عن حضوره مراسم العزاء، ولكن لم تعلن أسرة جميل راتب موقفها حتى اللحظة، وأكدت أنّ الفقيد لم يترك وصية بإقامة مراسم عزاء له.

يُذكر أنّ جميل راتب توفي صباح الأربعاء عن عمر يناهز 92 عامًا، وتم تشييع جنازته عقب صلاة الظهر من المسجد الأزهر بغياب شبه تام لنجوم الفن، حيث لم يشارك إلا عزت العلايلي، وسلوى محمد علي، وأشرف زكي، ومجدي صبحي، بينما تمكن الفنان محمد صبحي من اللحاق بمراسم الدفن فقط.

وأعربت الفنانة نادية لطفي، عن حزنها لوفاة الفنان جميل راتب بعد صراع مع المرض.

ونشرت عبر حسابها على موقع فيسبوك، "صديقي الغالي وزميلي القدوة الفنان المبدع ذو الشخصية الفريدة والقدوة الراقية لما يجب أن يكون عليه الفنان أدبًا وخلقًا جميل راتب.. اتصلت بك أمس ورد علي الوفي المرافق لك السيد هاني.. وكلي أمل أن يبلغك رغبتي وشوقي لرؤيتك ودعوتي للحضور لتكملة حوارنا الشيق فنيا .. وذكريات ولقاءات.. وأخبرني هاني أنك بخير ونائم ووعدني انك ستعاود الاتصال فور استيقاظك".

وأضافت: "صحوت اليوم على خبر تملؤه الغيوم والظلام والأمطار بأنك رحلت إلى خالقك الكريم الرحمن الرحيم الغفور.. أسكنك الله فسيح جناته ولك الفاتحة على روحك الطاهرة".

وختمت رسالتها: "صديقتك في الحداد على الأغلى ما صادقتهم في حياتي.. وإلى اللقاء.. نادية".

واسترجع الفنان محمد صبحى ذكرياته مع الفنان الراحل جميل راتب، خلال كواليس تصوير أحد مشاهد مسلسل "يوميات ونيس".

ونشر محمد صبحى مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خلال تصوير أحد المشاهد مع الفنان الراحل جميل راتب فى مسلسل يوميات ونيس، ولم يتمالكا نفسيهما من الضحك، حيث استغرق تصوير المشهد وقتا طويلا بسبب الكوميديا التي جمعتهما، وأعاد المخرج تصويره أكثر من مرة"، وكتب صبحى على الفيديو قائلا، "وداعاً جميل راتب أضحكتنا كثيراً يا أبو الفضل واليوم نبكيك".

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