الممثل إيدي مورفي يترقب ولادة ابنه العاشر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

من جديد ينتظر الممثل الكوميدي الأمريكي إيدي مورفي ولادة ابنه الجديد، إذ أفادت تقارير إعلامية أنه من المتوقع قدوم ابنه العاشر في شهر ديسمبر المقبل.

وبولادة ابنه المنتظر سيصبح مورفي أباً لعاشرة أبناء، كما يعد هذا المولود ثاني أطفاله من بايج بوتشر، بينما يذكر أن النجم السينمائي أنجب بقية أبناءه الثمانية الآخرين من علاقاته السابقة الأربع.

ولد أول أطفال لمورفي "إيريك" من علاقته السابقة مع "بوليتا ماكنيلي" وكان ذلك في عام 1989، أما باقي أبنائه، فقد أنجبهم من علاقات سابقة عاشها النجم مع كلاً من: "تمارى هود" و" نيكول ميتشل"، إلى جانب مغنية البوب الشهيرة "ميل بي".

وتحدث النجم الأمريكي مورفي عن عدد أطفاله الكبير، بأنه "أكثر الجوانب إشراقا في حياته هم أبنائه وكل ما يتعلق بهم"، والذين تترواح أعمار أبناء مورفي ما بين العامين و28 عاماً.

ويذكر أن الممثل مورفي بدأت علاقته بــ"بوتشر" في عام 2012، كما يجهيزان اليوم للاحتفال بقدوم مولودهم الجديد مع نهاية العام الحالي.

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