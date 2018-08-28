سعد لمجرد يمثل الثلاثاء أمام قاضي التحقيق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قررت النيابة العامة الفرنسية متابعة الفنان المغربي سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب، وسيتم تقديمه أمام قاضي التحقيق، صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لتصريح بيير اربايا، النائب العام في بلدية دراجوينا، لموقع “لوبوان” الفرنسي.

وكانت الأجهزة الأمنية في بلدة سانت تروبيز، قد ألقت القبض على لمجرد صباح أول أمس الأحد، بعد تلقيها شكوى من فتاة تبلغ من العمر 29 عامًا، تتهمه فيها بالاغتصاب، حيث تم تمديد حبسه الاحتياطي لـ 24 ساعة.

وبدأ خبر اعتقال سعد لمجرد يؤثر بشكل كبير على شعبيته، حيث تراجعت بشكل ملحوظ نسبة التعاطف معه كما يبدو من التدوينات على مواقع التواصل في المغرب، وسط تساؤلات حول إصابته بمرض نفسي وإدمانه على المخدرات.

وأدى خبر الاعتقال إلى تعرض والدته النجمة المغربية نزهة الركراكي للسخرية، مقابل دعوات للرأفة بحالها احترامًا لتاريخها الفني الكبير ولوضعها كأم.

أما والده البشير عبده، وهو أيضًا من نجوم الغناء في المغرب، فتساءل في تعليق له على الخبر، “هل يتعلق الأمر بمؤامرة أم بطيش شباب؟”

ويواجه الفنان الشاب الذي يحقق نسب مشاهدة عالية على موقع “يوتيوب” مع كل أغنية يطرحها، وضعًا قانونيًا صعبًا، لتوفر ما يسمى باللغة القانونية بـ “حالة العود”، أي تكرار الجريمة نفسها، وهو من ظروف تشديد العقوبة في عدد من القوانين.



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