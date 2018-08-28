أشهر نجوم كرة القدم في العالم خضعوا لعمليات تجميلية ناجحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يهتم الكثير من نجوم كرة القدم العالميين بمظهرهم الخارجي عبر تبني صيحات الموضة، كما يسعى البعض منهم إلى تجميل ملامح الوجه للظهور بشكل أفضل عبر تصحيح بعض العيوب الصغيرة في وجوهم.. إليك أبرز النجوم الذين خضعوا لعمليات التجميل..



كشف جراح التجميل، "سولومون مايسوفيتش أبراميان"، وطبيبة التجميل، "ناديجدا ليونيدوفنا فيشيبانوفا"، من "Frau Klinik"، لبرنامج (أصغر بعشر سنوات) على القناة الأولى الروسية، أن مجموعة من أشهر الرياضيين في العالم قد خضعو لعمليات تجميل مكثفة.. فمن هم أهم النجوم الذين مروا بعيادات التجميل..

قال "سولومون أبراميان"، إن التغييرات الواضحة على وجه كابتن منتخب كرة القدم الإسباني، وبطل العالم وأوروبا، "سيرجيو راموس"، تعود لعملية تجميل لأنفه، وذلك بعد تعرضه لكسر فيه، وهو السبب الذي جعله يخضع لعملية إزالة الاضطرابات في جهازه التنفسي (الأنف) ولعملية تجميل وتصحيح لشكل الأنف..





خلال هذه العملية استخدمت تقنية مغلقة في العملية (دون شقوق خارجية)، حيث يقوم الجراح في هذه الحالات بكل مراحل العملية من داخل الفجوات الأنفية دون أن يترك ندوبا خارجية، وهو ما أدى إلى حصول نجم الكرة الإسباني على أنف مثالي يناسب وجهه في عملية تعد دقيقة، وحافظت على ملامح "راموس" الأساسية..

وحسب نفس المصدر، فقد خضع "كريستيانو رونالدو" (33 عاما)، كابتن المنتخب البرتغالي وبطل أوروبا لعملية تجميل كذلك، حيث قالت، "إنه مثال ناجح لعمل مشترك لمجموعة من الجراحين المختصين في التجميل والأمراض الجلدية، الذين استطاعوا تخليص "رونالدو" من البثور في الوجه وتغيير في شكل الفك السفلي والعلوي بنجاح منقطع النضير لمظهر أكثر تناسقا، وأعتقد أن ذلك كله بفضل الزيارات المتعددة والمستمرة لأخصائيي أمراض الجلد والتجميل"..



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