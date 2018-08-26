كاظم الساهر يتألق فى حفل على ضفاف البحر الميت بالأردن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أحيا قيصرُ الغناء الفنان كاظم الساهر حفلاً غنائياً على ضفافِ البحر الميت بالأردن، الذي أقيمَ بمركزِالملك الحسين بن طلال للمؤتمرات.

وقدم الساهر من خلاله باقة من أروع أغانيه القديمة والحديثة، من بينها أغاني ألبومه الأخير "كتاب الحب".

كما يعتبر كاظم أحدَ عمالقةِ الطرب العربي والأفضل بينَ المطربين العرب الذين يحسنونَ الغناءَ باللغة العربية الفصحى.

هذا ويؤدي كاظم أغنيات مختلفة بينها الرومانسية، والفصحى والتي تعبر عن قضايا سياسية.

ويتعاون كاظم الساهر، المعروف عربيا بلقب قيصر الغناء العربي، مع فنانين عالميين مثل ليني كرافيتز والمنتج الموسيقي كوينسي جونز.

كما يقدر الساهر الشعر العربي فقد حول أشعارا للشاعر السوري المعروف نزار قباني إلى أغنيات.

ويرى جمهور كاظم الساهر من الجالية العراقية أنه يمثل دائما رابطا يصل التراث العراقي بالغناء المعاصر.

مصدر الصورة: Getty Images Europe

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