وفاة رائد الفضاء الأمريكي ألان بين عن 86 عاما

أخبار الآن|نيويورك- الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)

توفي رائد الفضاء الأمريكي ألان بين في هيوستون يوم السبت عن عمر ناهز 86 عاما.

وكان بين رابع شخص يمشي على سطح القمر عام 1969 خلال مهمة أبولو 12 كما قاد فريقا في محطة فضاء سكاي لاب عام 1973 ثم حول مسيرته المهنية إلى مجال الرسم.

وقالت أسرته في بيان أصدرته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن بين الذي عمل في البحرية الأمريكية وكان واحدا من 12 شخصا في التاريخ وطأت أقدامهم سطح القمر توفي في مستشفى هيوستون ميثوديست بعد مرض استمر لأسبوعين.

وفي الذكرى الأربعين لإطلاق مهمة أبولو11 على سطح القمر أقام بين معرضا للوحاته عن مشاهد للقمر في المتحف الوطني للطيران والفضاء في واشنطن.

وبعد أربعة أشهر على نزول أول رجل على سطح القمر وهو الأمريكي نيل أرمسترونج، خلال مهمة أبولو 11 في يوليو تموز عام 1969، طلب بين القيام بالمهمة ذاتها ليصبح بعدها رائدا للفضاء في المهمة أبولو 12.

وفي عام 1973 تولى بين قيادة ثاني مهمة إلى سكاي لاب وهي أول محطة فضاء أمريكية.

ولعب بين بعد ذلك دورا مهما في إعداد جيل جديد من رواد الفضاء حتى انطلاق أول رحلة لمكوك فضائي عام 1981.

وفي العام ذاته جاء قرار بين، بتغيير مساره المهني من العمل في ناسا إلى التفرغ للرسم، مفاجئا لزملائه.

وعمل بين في منزله في هيوستون على رسم لوحات ركزت على مهام أبولو التي صور فيها نفسه وزملاءه على سطح القمر وكانت اللوحة الواحدة تباع بعشرات الآلاف من الدولارات.

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