وفاة ممثلة كورية جنوبية اختطفتها كوريا الشمالية سابقا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توفيت صباح اليوم الممثلة الكورية تشوي يَـون هَي، أحد أشهر الممثلين في كوريا الجنوبية عن عمرٍ يناهز 91 عاما.

تشوي نجمة من نجماتِ كوريا الجنوبية في السبعينيات والثمانينيات، اُختُـطِفت بأمرٍ من الزعيمِ الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إل، وأجبرها على تمثيلِ أفلامٍ لصالح الدولة.

وكان زوجها السابق وهو مخرج كوري شهير، اختطف بعد اختطافها بعدة أشهر وفر الاثنان لاحقا.

وتنفي كوريا الشمالية دوما أنها اختطفت الزوجين، قائلة إنهما طلبا اللجوء إلى أراضيها.

وتوفيت تشوي الاثنين في مستشفى في كوريا الجنوبية.

وقال المخرج شين جونغ جيون الابن الأكبر لتشوي، لوكالة يونهاب الإخبارية "توفيت والدتي بعد ذهابها للمستشفى للغسيل الكلوى عصر اليوم".

وولدت تشوي عام 1926 في إقليم جيونغي فيي كوريا الجنوبية، وبدأت عملها في التمثيل عام 1947.

وأصبحت هي وزوجها آنذاك سانغ أوك من أشهر الممثلات والمخرجين في كوريا الجنوبية.

وفي منتصف السبعينيات انفصل الزوجان وتدهورت مسيرة تشوي وفقدت نجوميتها.

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