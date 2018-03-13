تعرفوا على سبب إعتزال الفنانة الجزائرية فلة وأخبار أخرى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



عرف عالم المشاهير مجموعة من الأحداث و التطورات مؤخرا. إذ تصدر خبر إعتزال، الفنانة الجزائرية فلة، للغناء بشكل نهائي مواقع التواصل الإجتماعي. جاء ذلك خلال استضافتها على أحد البرامج التلفزيونية إذ قالت فلة وهي تبكي أنها لم تنل حقها وأنه لم يعد هناك ما تقدمه بسبب غياب المناخ الفني الملائم للإبداع.

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في مصر، أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب التحدي من جديد بصورة نشرتها عبر حساباتها بالانستغرام لتؤكد ارتفاع معنوياتها وعدم استسلامها للحزن في انتظار قرار المحكمة. يأتي ذلك بعد الحكم القضائي الصادر بسجنها لمدة 6 أشهر بعد اتهامها بالإساءة لمصر في فيديو البلهارسيا الشهي.

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و في عالم البرامج التلفزيونية، أثار خبر توقف عرض البرنامج الواسع الانتشار" أبله فاهيتا" الضجة في وسائل الإعلام، إذ يأتي هذا القرار بعد عدد القضايا الموجهة ضد البرنامج والتي بلغت نحو 300 قضية. حيث قرر المجلس الأعلى للإعلام، إرسال خطاب إلى قناة Cbc يطالبها فيه بحذف الإيحاءات الجنسية و كذلك بوضع اسم الممثل الذي يتقمص شخصيتها في البرنامج، حتى يمكن محاسبته عند الخط .