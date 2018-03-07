"دافي" يشارك في مهرجان فرحة كويتية

أخبار الآن | الكويت العاصمة - الكويت (صحف)



يستعد الفنان الراب الكويتي الشاب دافي DAFFY لتقديم عرض موسيقي مع فرقته الشهيرة في فرحة كويتية يوم الجمعة المقبل

يأتي هذا الحفل ضمن برنامج الفعاليات الفنية للمهرجان الأول من نوعه للمواهب والمشاريع الشبابية الكويتية بدبي، والمزمع إقامته في مشروع "خور دبي" .

وسيتم نقل فعاليات المهرجان عبر وسم المهرجان فرحة_كويتية ضمن كافة منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس والشركاء .

و"دافي" هو مغن وكاتب أغانٍ ومنتج كويتي ترعرع وسط بيئة موسيقية، حيث حققت أعماله الفنية نجاحات منقطعة النظير بين أوساط الشباب



لما فيها من مزج إبداعي للهجة الخليجية مع فن "الهيب هوب" الغربي، ومن أشهر هذه الأعمال "سمبوسة" و "إي لاه" التي حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة في اليوتيوب.

وسيشارك مع "دافي" فرقته المميزة متمثلة بالفنان البحريني "فليبيراتشي"، والمنتج الموسيقي "دي جي آوت لاو"، ليقدموا بذلك أشهر أعمالهم في عرض حي وحماسي.

وبهذه المناسبة عبّر الفنان دافي عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المهرجان قائلاً: "أشعر بالفخر والسعادة الغامرة عند تأدية أعمال مرتبطة باسم وطني الكويت، لاسيما هذه المرة في دبي، بلدي الثاني، وأنا متحمس للمشاركة وأنتظر بفارغ الصبر أن أشعل مسرح المهرجان!".

من جانبها، قالت لمى جاسم بورسلي عضو الهيئة الإدارية للمجلس، رئيس اللجنة المنظمة:" إن الموسيقى لغة عالمية ورسالة سلام تخاطب مختلف الثقافات، وهو ما نجح دافي وفرقته في تقديمه بإمتياز، فهي فرقة خليجية أتقنت مزج لهجاتنا المحلية مع نمط موسيقى الهيب هوب". مضيفة بأن زوار مهرجان فرحة_كويتية سيحظون بتجربة ممتعة ومميزة لا تقتصر على لقاء الفنان الشاب وفرقته في العرض الحي فحسب، بل تتضمن فعاليات جديرة بالاستمتاع كالعروض الفنية والرياضية وغيرها.

وتتضمن فعاليات مهرجان فرحة_كويتية عروضاً فنية في الهواء الطلق يحييها فنانون كويتيون يمزجون بإبداع المحتوى العربي بالعزف الغربي على مدى يومي 9 و10 مارس الجاري. كما يتضمن المهرجان، مسابقات رياضية لمختلف أفراد العائلة يقدمها أبطال GYM UFC للفنون القتالية، واستعراضات كروية بمشاركة مدربي أكاديمية GOAL! الرياضية. وسيشهد المهرجان سحوبات على جوائز قيمة للجمهور مقدمة من الناقل الجوي الرسمي للمهرجان "طيران الجزيرة"، أول ناقل جوي من القطاع الخاص في الكويت والشرق الأوسط.

كما يتميز المهرجان بمشاركة حصرية لعدد من المشاريع الشبابية التي تتواجد حصرياً خلال فترة مهرجان فرحة_كويتية" في في "Rise DCH" بخور دبي، والتي تتنوّع بين المطاعم وعربات القهوة المتخصصة التي يعدها الشباب بشغف، إلى جانب محلات الحلويات والمنتجات الكويتية التي تقدم تشكيلة واسعة الأصناف لمحبيها.

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