أزياء نجوم الأوسكار في دورته الـ90 (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 90 لعام 2018، يعتبر حدثا مفصليا، إذ ينتظره الجميع لاسيما لمشاهدة اطلالات النجمات على السجادة الحمراء، غير أن الآراء انقسمت حول هذه الاطلالات.

معلومات هامة عن الحفل "90" لجوائز الأوسكار (صور)

أجمل الاطلالات:

كان هنالك بعض الاطلالات الجميلة في حفل الأوسكار، ومنها اطلالة "مارغوت روبي" Margot Robbie في فستان باللون الأبيض اختارته من دار "شانيل" Chanel، وفستان "نيكول كيدمان" Nicole Kidman الأزرق الذ صممته دار "ارماني" Armani خصيصاً لها، واطلالة "زيندايا" Zendaya في فستان باللون البني من "جيامباتيستا فالي" Giambattista Valli، واطلالة "جينيفر غارنر" Jennifer Garner في فستان بنفسجي من دار "فيرساتشي" Versace.

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أسوأ الاطلالات:

للأسف كان هنالك الكثير من الاطلالات السيئة وغير الموفقة في حفل الأوسكار من بينها كانت اطلالة "سلمى حايك" Salma Hayek في فستان زهري من الكشكش من "غوتشي" Gucci، واطلالة "لوبيتا نيونغو" Lupita Nyongo في فستان ذهبي من "فيرساتشي" Versace بدا الى حد ما رخيص الثمن، واطلالة "فيولا دايفيس" Viola Davis في فستان باللون الفوشيا القوي Michael Kors.

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مصممون عرب:

كذلك تميز حفل الأوسكار 2018 بإطلالات نجمات حملت توقيع مصممين لبنانيين منهم "زهير مراد"، "طوني ورد" و"ريم عكرا" و"إيلي صعب".

فالمذيعة ريا أبي راشد كانت أول من حضر إلى حفل الأوسكار بفستان أزرق سماوي بتوقيع المصمم اللبناني العالمي "طوني ورد". أيضا جينا رودريغز بدت في منتهى الأناقة بفستان مزخرف للمصمم اللبناني العالمي "زهير مراد".

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