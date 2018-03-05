معلومات هامة عن الحفل "90" لجوائز الأوسكار (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



كل الأنظار كانت شاخصة إلى هوليوود لمشاهدة حفل توزيع جوائز الأوسكار التسعون 2018، حيث مد منظمو حفل جوائز الأوسكار البساط الأحمر وأعدوا ما لذ وطاب من طعام وشراب للحفل الذي انطلق مساء الأحد، وسط جو من التشويق بشأن من سيفوز، خاصة فيما يتعلق بأهم الجوائز، أفضل فيلم، أفضل ممثل، أفضل ممثلة.. وغيرها من الجوائز..



مكان الحفل

حفل الأوسكار لعام 2018، والذي نظمته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أقيم على مسرح دولبي في هوليوود.

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المنتجون

قام بإنتاج حفل هذا العام المنتجان الشهيران مايكل دي لوكا وجينيفر تود. واشتهر دي لوكا بعمله كمنتج وكاتب سيناريو لأفلام ذات شعبية كبيرة كفيلم "موني بول" من بطولة براد بيت، وفيلم "كابتن فيليبس" من بطولة توم هانكس، وفيلم "ذي سوشال نيتوورك" وهي أفلام ترشح عنها دي لوكا لجوائز الأوسكار في السابق إلا أنه لم يفز بها قط.

أما تود فسيرتها أقل شهرة من دي لوكا، ولكنها أيضاً اشتهرت بإنتاج أفلام مميزة مثل "ميمينتو" للمخرج لبريطاني كريستوفر نولان عام 2000، بالإضافة لفيلم "جيسون بورن" عام 2016.

يقوم بإخراج حفل الأوسكار رقم 90 المخرج التلفزيوني غلين فايس الذي سبق وأخرج ثلاث حفلات لجوائز الأوسكار في السابق.



مقدم حفل اوسكار

بعد وقوع أكبر خطأ في تاريخ حفلات اوسكار بالاعلان عن فوز lala land بجائزة أفضل فيلم في أوسكار 2017، ثم إعطائها لفيلم Moonlight، تصرف مقدم الحفل جيمي كيميل Jimmy Kimmel بذكاء وسرعة بديهة، حيث خفف من توتر الأجواء بفكاته وخفة دمه وتدارك الأمر بسرعة، فكان ذلك هو السبب الأساسي لاختياره لتقديم النسخة 90 .

ترشيحات متعددة

حاز 17 فيلماً على أكثر من ترشيح واحد لجوائز الأوسكار هذا العام، أشهرها أفلام "ذي شيب أوف ووتر" (13 ترشحاً)، "دانكيرك" (9 ترشيحات)، " ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينغ" (7 ترشيحات)، و "ذا داركيست أور (6 ترشيحات).

مقدمو الجوائز

بالإضافة لكيميل، يشارك في تقديم جوائز هذا العام 46 شخصية من مشاهير الفن بهوليوود، أشهرهم الممثلة ساندرا بولوك، والممثلة سلمى حايك، والممثل ماثيو مكونوهي.

فقرات موسيقية

كعادة حفلات الأوسكار، شارك عدد من الموسيقيين في تقديم الفقرات الحية خلال الحفل.

ويحتوي الحفل رقم 90 على ست فقرات قدمها موسيقيون كسفيان ستيفينز والمطربة الأمريكية ماري جى بلايج بالإضافة لأوركسترا هارولد وييلر.

ماذا تناول النجوم في حفل أوسكار

تناول نجوم هوليوود أطباق الطاهي الشهير وولفجانج باك بعد انتهاء حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة، وتطلبت المأدبة طاقم عمل ضم أكثر من ألف شخص لإعداد وتقديم ما لذ وطاب من الأطباق، وكشف الطاهي الشهير، الذي اعد مأدبته الرابعة والعشرين لحفل جوائز الأوسكار، عن قائمة الطعام المميزة والتي استعان فيها بنحو 13.6 كيلوغرام من مسحوق الذهب القابل للأكل للاحتفاء بحوالي 1500 ضيف من كبار النجوم والفائزين بالأوسكار.

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