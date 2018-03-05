A Fantastic Woman أفضل فيلم أجنبي في أوسكار 2018



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فاز فيلم A Fantastic Woman كأفضل فيلم أجنبي في جائزة الأوسكار في الحفل الذي أقيم في هوليوود للإعلان عن الفائزين باوسكار عام 2018 في دورتة التسعين وفاز سام روكويل بأفضل ممثل في دور مساند عن فيلم

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri وفاز فيلم Darkest Hour بجائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر وفيلم @Phantom_Thread فاز بجائزة أفضل تصميم ملابس بينما كان الفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم

وثائقي هو Icarus و فاز فيلم Darkest Hour بجائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر و فاز فيلم Dunkirk بجائزة أفضل مونتاج صوتي وفيلم Dunkirk بجائزة أفضل مكساج و فيلم @shapeofwater فاز بجائزة أفضل تصميم إنتاج

