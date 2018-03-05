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A Fantastic Woman  أفضل فيلم أجنبي في أوسكار 2018


أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

فاز فيلم  A Fantastic Woman كأفضل فيلم أجنبي في جائزة الأوسكار في الحفل الذي أقيم في هوليوود للإعلان عن الفائزين باوسكار عام 2018 في دورتة التسعين وفاز سام روكويل  بأفضل ممثل في دور مساند عن فيلم

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri  وفاز فيلم Darkest Hour بجائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر وفيلم @Phantom_Thread فاز بجائزة أفضل تصميم ملابس بينما كان الفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم

وثائقي هو Icarus و فاز فيلم Darkest Hour بجائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر و فاز فيلم Dunkirk بجائزة أفضل مونتاج صوتي وفيلم Dunkirk بجائزة أفضل مكساج و فيلم @shapeofwater فاز بجائزة أفضل تصميم إنتاج 
 

تعرف على المتوقع فوزهم بالأوسكار لهذه الليلة

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