تعرف على المتوقع فوزهم بالأوسكار لهذه الليلة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تبدأ فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار فى دورته الـ90 فى الثانية عشرة منتصف ليل اليوم الأحد، وفى هذا السياق نشر موقع hollywoodreporter تقريرًا حول المتوقع فوزهم ومن هم الأحق بهذا الفوز.

ففى فئة أوسكار أفضل فيلم رشح النقاد فيلمى The Shape of Water، وفيلم Call Me By Your Name، وفى فئة أوسكار أفضل مخرج رشح النقاد المخرجين جييرمو ديل تورو، وكريستوفر نولان، وفى فئة أوسكار أفضل ممثل رشح النقاد الممثلين جارى أولدمان، وتيموثى شالاميت، وفى فئة أوسكار أفضل ممثلة رشح النقاد الممثلتين فرانسيس مكدورماند، وسيرشا رونان

ورشح النقاد فى فئة أوسكار أفضل ممثل مساعد سام روكويل، وفى فئة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة الممثلة أليسون جاني، ولورى ميتكالف، وفى فئة أوسكار أفضل فيلم أنيميشن جاء فيلم coco.

وتعتبر جائزة الأوسكار من أهم الجوائز السينمائية حول العالم لأسباب حيث إنها من أقدم الجوائز فى السينما العالمية إذ لم تكن الأقدم، الحاصل على جائزة الأوسكار يقرن باسمه بلقب oscar wenner وهو اللقب الذى يسعى إليه أهم النجوم حول العالم للحصول عليه، يعتبر حفل توزيع جوائز الحفل الختامى لموسم جوائز ومهرجانات السينما العالمية، يحظى الحفل بتغطية إعلامية واسعة بمشاركة الكثير من الشركات الكبرى التى تحاول استخدام ليلة الحفل لترويج منتجاتها من الملابس والزينة، وأخيرًا يستخدم الحفل للتعبير عن الآراء السياسية المثيرة للجدل، والصوت على هذا المسرح مسموع لدى العالم بأكمله.

