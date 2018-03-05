مقدم الأوسكار لمتابعيه قبل انطلاق الحفل : عيد أوسكار سعيد

أخبار الان | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

وجه الإعلامي الأمريكي جيمي كيميل أول رسالة لمتابعيه عن حفل الاوسكار قبل ساعات قليلة من انطلاقه بنشره صورة لطفلته، مرفقة بتهنئة تقول عيد اوسكار سعيد.

وتحتضن قاعة دولبي بهوليوود لوس أنجلوس الدورة رقم 90 لحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2018.

ووقع اختيار لجنة تنظيم الحفل على مقدم البرامج جيمي كيميل للعام الثاني على التوالي ليقوم بتقديم الحفل رسميا، والذي يحظى به فيلم "زا شيب أوف ووتر" بالنصيب الأكبر من الترشحيات بإجمالي 13 ترشح.

وجه الإعلامي الأمريكي جيمي كيميل أول رسالة لمتابعيه عن حفل الاوسكار قبل ساعات قليلة من انطلاقه بنشره صورة لطفلته، مرفقة بتهنئة تقول عيد اوسكار سعيد.

وتحتضن قاعة دولبي بهوليوود لوس أنجلوس الدورة رقم 90 لحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2018.

ووقع اختيار لجنة تنظيم الحفل على مقدم البرامج جيمي كيميل للعام الثاني على التوالي ليقوم بتقديم الحفل رسميا، والذي يحظى به فيلم "زا شيب أوف ووتر" بالنصيب الأكبر من الترشحيات بإجمالي 13 ترشح.