فرانسيس ماكدورماند تقتنص جائزة أفضل ممثلة

أخبار الآن | لوس آنجلس - أمريكا ( وكالات)

فازت الأمريكية فرانسيس ماكدورماند بجائزةِ الأوسكار كأفضل ممثلة عن فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri .

وهذا ثاني اوسكار تفوزُ بهِ ماكدورماند التي سبقَ لها أن نالت جائزةَ أفضلِ ممثلةٍ عام 1997.

وتدور أحداث الفيلم حول سيدة تتعرض ابنتها للاغتصاب والقتل، وتمر فترة طويلة، دون أن تتمكن الشرطة من الوصول للجاني, فتتخذ خطوة جريئة، بمحاولة كشف حقيقة الجريمة.

ووضعت ماكدورماند الجائزة على المسرح وأهدتها الى كل النساء المرشحات في كل الفئات, ووجهت لهن خطابا حماسي, دعتهن فيه للسعي نحو تحقيق الأهداف والمشاريع.

اقرأ أيضا:

مقدم الأوسكار لمتابعيه قبل انطلاق الحفل : عيد أوسكار سعيد

A Fantastic Woman أفضل فيلم أجنبي في أوسكار 2018