بالصور والفيديو - خمس لقطات طريفة لا تفوتك في أوسكار 2018

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (فريق التحرير)

اعتاد مقدمو حفلات الأوسكار على إدراج النكات في كلماتهم، إلا أن الطرافة في الحفل التسعين لجوائز أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية لم تنحصر في كلمات مقدمي الجوائز أو جيمي كيميل مقدم الحفل ولكن انتشرت على السجادة الحمراء وبين النجوم، إليكم أطرف هذه اللقطات إن فاتكم مشاهدة الحفل.

جينيفر فوق المقاعد

خطفت الممثلة جينيفر لورانس الأنظار ليس فقط بفستانها الذهبي وإنما بعفويتها بين المقاعد، التقطت الكاميرات صور للورانس وهي تقفز فوق المقاعد لتصل إلى مكانها، لحسن حظ لورانس لم تقع أرضا مثلما حدث في حفلي 2013 و2014.

رشاقة ريتا مورينو تتحدى الزمن

ظهرت الممثلة والمغنية ريتا مورينو خلال تقديمها جائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية وهي ترتدي الفستان نفسه الذي استلمت به جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة في 1962، مورينو دخلت المسرح بحركات راقصة رغم سنوات عمرها الست وثمانين، وكادت طيات فستانها تعرقلها لكنها استدركت الأمر برشاقة.

نجمتان تمسكان بحذائيهما على المسرح

دخلت النجمتان تيفاني هاديش ومايا رودولف مسرح حفل الأوسكار ممسكتان بحذائيهما على المسرح لتتحدثا عن صعوبات احتمال أحذية الكعب العالي طوال اليوم، بالغت رودولف وقالت إنها ترتدي الحذاء نفسه منذ حفل توزيع جوائز النقاد، لم تكن هذه الدعابة الوحيدة للممثلتين، إذ سخرتا من تاريخ الأوسكار العنصري حين كانت المساحة المتاحة لصناع السينما ذوي البشرة السمراء أقل بكثير من الوقت الحالي.



عكازا جودي فوستر

وكأنه لم يكن كافيا أن تدخل النجمة جودي فوستر مسرح الأوسكار وهي على عكازين لتشارك جينيفر لورانس تقديم جائزة أوسكار أفضل ممثلة، ردت فوستر على لورانس عند سؤالها عما حدث لها بقولها "إنها ستريب" مشيرة إلى الأسطورة ميريل ستريب التي كانت مرشحة لنيل الجائزة التي حصدتها في النهاية فرانسيس مكدورماند، مزاح فوستر جعل ستريب تدمع من كثرة الضحك.

فرصة ثانية

بعدما أخطأ المخرج المخضرم وارن بيتي وشريكته فاي دو نوي العام الماضي عند إعلان الفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم، عادا مرة ثانية لكنهما تخطيا الأزمة هذا العام، لم يفوت غييرمو ديل تورو مخرج فيلم The Shape of Water الفرصة ومازحهما عند استلام الجائزة بالنظر مليا في خطاب الجائزة ليتأكد أنه ليس خطأ.

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