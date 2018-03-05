غاري أولدمان يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل

أخبار الآن | لوس آنجلس - أمريكا ( وكالات)

فاز غاري أولدمان بجائزةِ أوسكار أفضل ممثل عن دورهِ في فيلم Darkest Hour.

وجسد أولدمان في الفيلم شخصية الزعيم البريطاني أثناء الحرب "ونستون تشرشل".

واكتسحَ أولدمان، الذي تصدرَ الترشيحات للفوزِ بجائزةِ أوسكار أفضلِ ممثل، موسمَ الجوائز بفوزهِ بجوائز مثلَ جولدن جلوب وعددٍ من جماعاتِ نقادِ الأفلام.

وهذهِ أولُ جائزةِ أوسكار يفوزُ بها أولدمان.

وقال أولدمان لدى تسلمه الجائزة “أود فقط أن أُحيي ونستون تشرشل، الذي كان بمثابة صحبة رائعة عن ما يمكن وصفه بأنها رحلة لا يمكن تصديقها”.

وخاطب أمه (98 عاما) التي قال إنها تشاهد الحفل على أريكتها “أقول لأمي، شكرا على حبك ودعمك … سأعود بالأوسكار إلى المنزل”.

ويركز الفيلم على شهري مايو أيار ويونيو حزيران 1940 عندما كانت بريطانيا على وشك الهزيمة في الحرب العالمية الثانية وواجه تشرشل انقسامات عميقة في حكومته والجيش والملكية.

اقرأ أيضا:

مقدم الأوسكار لمتابعيه قبل انطلاق الحفل : عيد أوسكار سعيد

A Fantastic Woman أفضل فيلم أجنبي في أوسكار 2018