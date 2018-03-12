إيرادات فيلم "بلاك بانثر" تتخطى حاجز المليار دولار عالميا

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

استطاع فيلمُ الأكشن والتشويق الجديد (بلاك بانثر) تخطي حاجزَ المليار دولار من أرباحِ شباكِ التذاكر حولَ العالم، حسبما أفادت صحيفة (ذي إندبنت) البريطانية.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن فيلم (بلاك بانثر) أصبحَ خامسَ فيلمٍ من إنتاجِ شركة (مارفل) يتجاوزُ حاجزَ المليارِ دولار عالميا.

وحققَ الفيلم هذا المعدل، الجمعة، وتدورُ أحداثه عن قصةِ (تشالا) ملك (واكاندا) الإفريقية، الذي يتولى مسؤوليةَ الحكم في المملكة، ويتحتمُ عليهِ الدفاعُ عن بلادهِ من التمزقِ بفعلِ تدخلاتِ اﻷعداء داخلها وخارجها.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم شادويك بوسيمان ومايكل بي جوردون ولوبيتا نيونجو وداناي جوريرا ومارتن فريمان ودانييل كالويا وأنجيلا باسيت وفوريست وايتكر وآندي سركيس وغيرهم.

ويُعد (بلاك بانثر) الخامس في تخطي حاجز المليار دولار عالميا، من إنتاج شركة (مارفل) بعد أفلام (ذا افينجرز)، و(افينجرز: عصر الترون)، و(الرجل الحديدي 3)، و(كابتن أمريكا: الحرب الأهلية).

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