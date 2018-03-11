"نمر هائج" أضاع طريقه.. ينتقم من سكان حي هندي (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



بعدما أضاع طريقه إلى الغابة، وجد نفسه محاصرا في منطقة سكنية مدينة "إندور" بالهند صباح يوم الجمعة، هذا ما لم يتوقعه النمر الضخم الملقب بـ "القطة الكبيرة".. هذا الحصار سبب له إرهاقا نفسيا ربما، وهو ما جعله يثور ضد السكان الذين حاصروه..

وبعد إطلاق سراحه في صباح اليوم التالي بغية الرجوع إلى موطنه الأصلي، هاجم أحدهم بعنف وأسقطه أرضا، مواجها إياه مواجهة الند للند، مما خلق موجة من الذعر بين السكان.. الشيء الذي جعلهم يتجمعون لمواجهة الخطر ويصدونه عن الهجوم في محاولة لطرد النمر الهائج، وفق صحيفة "دايلي ميل"..



لكن سرعان ما باءت محاولتههم بالفشل، وأخذت منعطفا سيئا.. حيث كادت تنقض القطة الكبيرة على أحدهم، كما أظهرت اللقطات الدرامية التي تحبس الأنفاس..،

ويظهر الفيديو، الذي تم تصويره بواسطة الهاتف من زاوية مختلفة من الشارع، حشدا من الرجال وهم يحاولون احتواء هيجان النمر بواسطة شبكة من فوق أحد المنازل.

كما يوضح الفيديو حالة الفوضى التي عاشها الحي السكني، وعشرات الأشخاص الذين اجتمعوا في الشارع لتطويق النمر الهائج لحين وصول السلطات.. وحالة الصراع التي عاشها الرجل الذي باغته النمر وانقض عليه في رغبة للافلات من الحصار..

اقرأ أيضا:

نمر يغلق مطار "نيبال" الدولي الوحيد 15 دقيقة

شـاهد: نمر يخدع تمساحًا ويقتله في ثوانٍ معدودة