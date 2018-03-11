هل فعلا وضعت مولودها في البحر؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورا من إحدى الشواطئ المصرية في جنوب سيناء، مشيرة الى أغرب حالة ولادة لسائحة داخل البحر.

وذكرت المعلومات التي لم يتسن لتلفزيون الآن التاكد من صحتها ان الأم فاجأتها آلام المخاض أثناء سباحتها في مياه البحر مما جعلها تضع طفلها بمساعدة والدها وزوجها بالمياه، وبينما ظهر الأخيران يخرجان من المياه حاملين الطفل والحبل السري ما زال معلقا به.

وأكدت وسائل إعلام مصرية، أنه كان في استقبال المولود طفلة صغيرة فقط على الشاطئ بحسب ما ورد في بعض اللقطات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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