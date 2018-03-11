قصة مصرية مؤلمة.. عذبت طفلها بقسوة فهل سجنت؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (روميو موسى)



بعد اتهامها بتعذيب طقلها، ألقت أجهزة الأمن المصرية بمحافظة كفر الشيخ شمالي مصر القبض على ربة منزل، حيث قامت بتعذيب طفلها بطرق مختلفة، كالكي والصعق بالكهرباء.

"حبس القطط".. قد يعرضك للسجن في هذا البلد العربي

طريقة التعذيب الوحشية هذه أدت لظهور كدمات على جسم الطفل كادت تودي بحياته، كما أثارت غضب المصريين، لا سيما على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي التغاصيل، ثبت ان الزوج ساعد المرأة بتعذيب الطفل، وهو عم الطفل، حيث اعتقد أن الطفل فارق الحياة ففر هاربا، كما هربت الزوجة وقام الأهالي والجيران بنقل الطفل لمستشفى كفر الشيخ وإبلاغ أجهزة الأمن.

"جنارك" بـ135 دولار للكيلوغرام الواحد

وذكر مصدر طبي بمستشفى كفر الشيخ أن الطفل، الذي يدعى "يحيى" والبالغ من العمر 3 سنوات وصل للمستشفى، مصاباً بكدمات وحروق واضطراب في الوعي، وهبوط شديد في الدورة الدموية وحالته العامة غير مستقرة.

وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بسجن الأم وسرعة القبض على الزوج الهارب.

وحرر الأهالي محضرا حمل رقم 2820 جنح قسم أول كفر الشيخ وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على والدة الطفل، حيث نفت تعذيبها لطفلها متهمة زوجها بتعذيبه لمشاكله المستمرة.

موقع أخبار "الآن" يعتذر عن عرض صور الطفل نظرا لقساوتها

للمزيد:

إجراءات لمنع دخول لعبة سلايم بدول عربية

على طريقة ماوكلي.. طفل هندي صديق لقطيع قردة (صور)