"جنارك" بـ135 دولار للكيلوغرام الواحد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (روميو موسى)

خبر بيع فاكهة "الجنارك" في أحد محالّ الخضار والفاكهة في لبنان بقيمة مئتي ألف ليرة لبنانيّة (200،000 ل.ل) أي حوالى 135 دولار أمريكي إنتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الإجتماعي.

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وما إن إنتشرت صورة "الجنارك" المعروضة بـ200 الف ليرة لبنانية للكيلو الواحد، على وسائل التواصل الإجتماعي حتى سال فيض من النكات، ليتبين لاحقا أن كيلو الجنارك هو فعلا بهذا السعر وليس كما أشيع بأن الرقم العالي هو نتيجة خطأ مطبعي.

وفي التفاصيل، انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورةٌ لعلبةٍ من الجنارك تزنُ 300 غرام (أي أوقية ونصف الأوقية) سعرها يبلغ واحدًا وستّين ألف ليرة لبنانية (61،000 ل.ل)، ما يجعل سعر الكيلوغرام الواحد يبلغ مئتين وثلاثة آلاف ليرة لبنانية (203،000 ل.ل أي حوالى 135 دولار أمريكي).

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صاحب المحل برر رفع سعر الجنارك بأنها من أستراليا، إضافة الى تكاليف الإستيراد والجمرك.

والجدير بالذكر انه لا يمكن محاسبة هذا الرجل قانونيا، لكونه لم يخالف القانون لا سيما وان النظام الاقتصادي في لبنان هو نظام اقتصادي حر

بدورهم روّاد مواقع التواصل الإجتماعي تناقلوا الصورة مع نكات وعبارات ساخرة، حيث تصدر وسم #الجنارك قائمة الوسوم الاكثر تداولا في لبنان

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