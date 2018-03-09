"شنشرئي" مصطلح حلبي، فماذا يعني؟

أخبار الآن | غازي عينتاب - تركيا (سوريا بالقلب)

كلمة "شنشرئي" هو مصطلح يستخدمه أهالي محافظة حلب في سوريا، ويُقصد به الشخص غير الأنيق والذي لا يهتم لمظهره الخارجي، او كما يقال باللهجة المحلية "مبهدل".

"تحدي اللهجات" هي إحدى فقرات البرنامج والتي ستستعرض جميع اللهجات من مختلف المناطق السورية، كما ستظهر الاختلاف بينها من خلال سلسلة من التحديات التي لا تخلو من الفكاهة والتي سيشارك فيها مجموعة واسعة من السوريين.

"سوريا بالقلب" برنامج يسلط الضوء على قضايا اجتماعية واقتصادية تهم السوريين خاصة أولائك الذين يعيشون بعيداً عن بلدهم سوريا.

يسعى تلفزيون الآن من خلال "سوريا بالقلب" إلى ربط السوريين بوطنهم بكل ما هو جميل من ذكريات وعادات وتقاليد من مختلف المحافظات السورية.



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