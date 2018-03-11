على طريقة ماوكلي.. طفل هندي صديق لقطيع قردة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (روميو موسى)



من منا لا يعرف شخصية ماوكلي في كتاب "the jungle book" لروديارد كيبلينغ، الذي سرد قصة طفل شب في أدغال الهند وصادق حيواناتها.

وغالبا ما تستخدم هذه الشخصية للدلالة على أشخاص يقيمون علاقة مميزة مع الحيوانات.

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في بلدة قريبة من "بنغالور" جنوبي الهند، يقيم الطفل سامارث بانغاري البلغ من العمر عامين، علاقة صداقة مميزة مع قطيع من القردة

هذه العلاقة بين الطفل والقردة اثارت اهتمام الاهالي في المنطقة ما ادى لانتشار قصة الطفل على نطاق واسع فتداولتها وسائل اعلام عالمية.

"ماوكلي الهندي"، الذي يعيش في قريته "ألابور"، صادق نحو 20 قردا ويعتبره أهالي القرية طفلا مباركا، حيث نشأت الصداقة بينه، وبين هذه الحيوانات وهو بعد في الأشهر الأولى، ومازالت مستمرة حتى اليوم.

وتدخل القردة البرية الى غرفة نومه، لإيقاظه كل يوم في السادسة صباحا، وحين يعود من دار الحضانة يجدهم بانتظاره أمام المنزل.

وذكر تقرير لموقع "دايلي ميل" أن الطفل يقضي أغلب وقته، مع أصدقائه من القردة البرية، ويشاركهم الطعام الذي يجلبه لهم من المنزل.

وقال والدا الطفل "سونيل"، 38 عاما، و"ناندا بانغاري" 35 عاما: "القرويون يعتقدون أن "سمارث" طفل مبارك، لأنه يلعب مع القردة البرية، ويقدم لهم الطعام المطبوخ في المنزل، مشيران إلى أن ابنهم يحظى بشهرة كبيرة بسبب حب القردة له، وتعلقهم الشديد به.

وبدأت صداقة "سمارث" مع القردة البرية، وعمره ستة أشهر فقط، حينما سرق أحدهم طعامه من يده، فلم يبك "سمارث"، بل حاول اللعب معهم، ومنذ ذلك اليوم وهو صديق لهم، ولا يستطيع "سمارث" التحدث حتى الآن، لكنه يقلد أصوات القردة البرية، في أصواتهم.

مصدر الصور من الـ "دايلي مايل"

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