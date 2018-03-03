السجن 30 عاما لمغني راب اسباني بتهمة تمجيد الارهاب

أخبار الآن | مدريد - اسبانيا (وكالات)

طالب النائب العام الإسباني بعقوبة السجن عامين على الأقل، لمغني "راب"، يواجه تهمة تمجيد الإرهاب وتشجيعه على العنف، وإهانته التاج الملكي الإسباني ومؤسسات الدولة، ومنها الشرطة.

وأمرت المحكمة الوطنية بالحكم على بابلو ريفادوللا، المعروف باسم بابلو هاسل، بالسجن عامين وتغريمه 24300 يورو ( 30 ألف دولار).

وحضر بابلو هاسل، وكنيته الحقيقية ريفادولا، إلى قاعة محكمة مدريد يوم الخميس، ليواجه تهمة نشره رسائل على شكل تغريدات بين عامي 2014 و2016 يدافع فيها عن منظمة "إيتا" الإسبانية المسلحة ومنظمة غرابو، وهما مجموعتان مسلحتان تعتبران في إسبانيا منظمتين إرهابيتين.

استمعت المحكمة إلى الاتهامات التي تفترض أيض، أنه وجه الإهانة للشرطة والملك السابق خوان كارلوس، في التويتر وفي أغنية على "يوتيوب".

النائب العام طالب أيضا، بفرض غرامة بقيمة 30 ألف دولار تقريبا

في تغريدة له يوم الأربعاء، دافع هاسل عن أفعاله ووصف المحكمة بـ "الفاشية" فين حين يتوقع أن يصدر الحكم خلال أيام.

تعتبر الإشادة بالإرهاب جريمة في إسبانيا، وقد شهدت عدة محاكمات بسبب رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت القضيتان جدلا حول حرية التعبير في إسبانيا.



اقرأ ايضا:

سلفستر ستالون يرد على شائعات وفاته