إدوارد كوليرت معجزة الموسيقى التشيكي يبهر الجمهور الأردني

أخبار الآن | عمان - الأردن (رويترز)

أبهر فتى من جمهورية التشيك الجمهور الأردني بموهبته الموسيقية الفريدة المتمثلة في العزف على آلة الكمان في احتفال أُقيم بعمان يوم الأربعاء .

وقال منظمو الحفل إنهم يأملون أن يلهم حفل هذا الفتى المتميز الشباب الأردني ويحفزهم على العمل لتحقيق أهدافهم.

يشار إلى أن هذا الحفل يمثل بداية لسلسلة حفلات موسيقية كلاسيكية في عمان لموسيقيين من أنحاء العالم.

وعزف إدوارد كوليرت (15 عاما) مقطوعات موسيقية لعدد من أشهر الملحنين بينهم فريتز كريسلر وهنريك فينيافيسكي وفرانز فاكسمان.

وأضافت منظمة الحفل سهى بواب المديرة التنفيذية لشركة أصدقاء مهرجانات الأردن "هذا الطفل يعني لما كان صغير بلش (بدأ) من الصغر ونجح بها النجاح الباهر، وهذا شي بيرفع الرأس وإحنا بنحب نعطيه كمثال لشبابنا إنه ما في شي مستحيل. اللي بيثابر واللي بيدرس واللي عنده شغف للموسيقى وللفنون ممكن إنه يوصل لمراحل كتير مهمة مثل هذا، هذا الإنسان يعني مستقبله رح يكون لامع".

وبدأ اهتمام إدوارد بالموسيقى عندما كان يتابع حفلات أبيه جيري وهو في السابعة من العمر.

وتعلم الفتى عزف البيانو من أبيه عازف البيانو بينما تعلم عزف الكمان في مدرسة متخصصة.

وقال عازف البيانو جيري كوليرت والد إدوارد "جاء لي وفجأة قال لي: من فضلك يا أبي علمني عزف البيانو والكمان. دعني أتعلم البيانو والكمان. فكرنا عندها وقلنا لماذا لا نحاول، أنا وزوجتي، علمناه عزف البيانو وهو التحق بمدرسة ليتعلم عزف الكمان وسرعان ما أحبه وأصبح شغوفا بعزفه".

وفي غضون عامين بدأ معجزة الموسيقى التشيكي يعزف مقطوعات باخ على الكمان في حفلات بمدينة براج عاصمة التشيك.

وفاز إدوارد بجائزة تشايكوفسكي العالمية للصغار كما فاز بالعديد من جوائز المسابقات الموسيقية العالمية.

وقال إدوارد كوليرت "فيما يتعلق بالكمان، أحب ألوف وملايين الطرق الممكنة لعزفه وكيفية تفسيره وأيضا ملايين الاحتمالات لنتائج العزف".

وشركة أصدقاء مهرجانات الأردن جمعية لا تهدف إلى الربح، تأسست في مارس آذار 2010 بهدف الترويج للأردن كوجهة ثقافية.

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