​​​​​​​إستقبال حافل في "إسكتلندا" للأمير هاري وخطيبته

أخبار الآن | إدنبرة- سكوتلاندا ( رويترز )



لقي الأمير هاري وخطيبته الأمريكية ميغان ماركل ترحيبا حارا في ادنبره الثلاثاء في زيارة رسمية مشتركة لاسكتلندا قبل زواجهما في شهر مايو أيار المقبل، وطغت حالة من السعادة الغامرة على الحشود التي انتظرت لساعات في البرد خارج قلعة ادنبره لوجود الأمير وخطيبته اللذين راحا يوزعان الابتسامات.

وارتدت ماركل معطفا أسود من نوعية من الصوف تقترن عادة بالملابس الاسكتلندية، واستقبلت فرقة البحرية الملكية الاسكتلندية رسميا الأمير هاري (33 عاما) وماركل (36 عاما) عند القلعة، حيث شاهدا إطلاق المدفع عند الساعة الواحدة وهو تقليد يعود إلى عام 1861.

وزارا أيضا مؤسسة سوشيال بايت الخيرية التي توزع الطعام على المشردين وتوفر وظائف لهم. وزار المطعم أيضا شخصيات بارزة مثل الممثل جورج كلوني والممثل ليوناردو دي كابريو، وقالت ابنة سكوت البالغة من العمر 13 عاما إن الأمير وخطيبته معروفان بنشاطهما الاجتماعي.

وأضافت "اعتقد أنه لأمر عظيم أن يقدما هذا كله من أجل أعمال البر، لأنهما في السلطة لكنهما يستخدمان سلطتهما من أجل الخير"، ومن المقرر أيضا أن يلتقي هاري وماركل بممثلين شبان لعدد من المؤسسات الخيرية في قصر هوليرود هاوس.

وأعلن هاري حفيد الملكة إليزابيث والخامس في ترتيب ولاية العرش، وماركل نجمة المسلسل الأمريكي "سويتس"، خطبتهما العام الماضي وسيتزوجان في 19 مايو القادم في قلعة وندسور، وتشمل جولتهما في بريطانيا قبل زفافهما زيارة مدينة نوتنجهام الإنجليزية وكارديف عاصمة إقليم ويلز.



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