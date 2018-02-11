أدريس ألبا يطلب الزواج من حبيبته راكعا أمام جمهوره

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

تقدم النجم العالمي أدريس ألبا بطلب الزواج من صديقتهِ عارضةِ الأزياء سابرينا دور، خلال العرض الخاص لفيلمه "Yardie" أمام الحاضرين بعد علاقةِ حب استمرت لسنوات غلبَ عليها الاستقرار العاطفي.

وظهر النجم البريطاني في فيديو وهو يركعُ أمامها على خشبة المسرح في إحدى صالات السينما في العاصمة البريطانية، وفي يده خاتم الخطبة ليتقدم إليها بطلب الزواج أمام الجميع.

وكانت تلك الخطوة الهامة لـ"أدريس" بمثابة صدمة لمعجباته من النساء والفتيات، بحسب ما تناقلت الصحف الأجنبية.

الممثل إدريس ألبا يشير إلى أن وجود «تابو» من نوع آخر مستتر. في تصريح له يوم أمس الخميس ذكر أن الوقت «حان لقيام رجل أسود للعب شخصية جيمس بوند».

وأضاف: «جيمس بوند قد يكون امرأة سوداء أو حتى امرأة بيضاء. ما اعتقده أن المشاهد بات يرغب من منتجي هذه السلسلة فعل شيء مخالف للتوقعات».

كان إلبا قد نفى سابقاً أنه تلقى عرضاً للقيام بتمثيل شخصية جيمس بوند، لكنه عبر كذلك عن أنه لا يمانع في ذلك.

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