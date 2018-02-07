حقائق ربما ستعرفها لأول مرة عن هؤلاء المشاهير!

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قد نعتقد أننا نعلم الشيء الكثير عن حياة بعض المشاهير وخصوصا الشخصية منها، لكن في حقيقة الأمر نحن نجهل الكثير من الأمور التي ربما سنصدم عند معرفتها.. إليك بعض الحقائق:



Glenn Close

أجبرت جلين كلوز على الانضمام إلى طائفة دينية يمينية من قبل والدها حينما كانت طفلة.



oprah

كان الاسم الحقيقي للمذيعة الأمريكية المشهورة، "أوربا"، وهو الاسم الذي كانت أسرتها تجهل كيفية نطقه، فحاولت قريبة منها استبدالها بإسم "أوبرا"، والذي كسبت من خلاله شهرة واسعة



Justin Timberlake

أصبحت أم أخرى بديلة، ولية أمر لجستن تيمبرليك وليان ريان، حينما قاموا بتصوير نادي ميكي ماوس، لأن أم ريان كانت مضطرة للبقاء في كندا من أجل العمل.

Ryan Gosling

حينما تم اقتراح "ريان" كممثل رئيس في فيلم "نوت بوك"، لم يعتقد مدير الفيلم حينها أن "ريان" وسيم بما فيه الكفاية للعب هذا الدور..



Tim Allen

تم اعتقاله في مطار "ميشيغن" سنة 1978 لأنه كان يحمل بحوزته كمية صغيرة من الكوكايين وهي للاستهلاك الشخصي..



Jason Statham

كان غواصا محترفا قبل أن يصبح ممثلا مشهورا



tom cruise

هذا الممثل المعروف بوسامته واحترافيته، يحمل وجهه بعد المتضادات، فنصف وجهه لا يتطابق مع نصف فمه..



Leighton Meester

هذه الممثلة الشابة المعروفة في أوساط المراهقين، لم ترى النور لأول مرة في مستشفى لأطفال، بل ولدت بالسجن



Nic Cage

الممثل المشهور والثري الذي يملك جزيرة، هو عضو من عائلة كوبولا الشهيرة والكبيرة، وفرانسيس فورد كوبولا هو عمه.

Scarlett Johansson

هذه الممثلة الجريئة والتي تتميز باحترافية عالية في أداء أفلام الحركة، لها أخ توأم.. لكن لا يشبهها كثيرا..

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