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سحب البلاغات المقدمة ضد الفنانة رانيا يوسف بسبب فستانها

أخبار الآن | دبي- الأإمارات العربية المتحدة (صحف)

تنازل المحامي سمير صبري عن بلاغه ضد رانيا يوسف تاركا الأمر والقرار للنيابة العامة في قبول ِ هذا التنازل أو رفضه أو تحريك الدعوى من عدمه . بتهمة التحريض على الفسق والفجور بعد ظهورها بفستان شبه عاري ٍ في مهرجان القاهرة السينمائي. وكان صبري قد قدم بلاغا ضد الفنانة رانيا يوسف بتهمة التحريض على الفسق والفجور بعد ظهورها بفستان شبه عاري في مهرجان القاهرة السينمائي.

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مصدر الصورة: (newshub)

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