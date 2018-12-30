زيارة مفاجئة من النجم جوني ديب لأطفال السرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



زار النجم الأمريكي جوني ديب أطفال مركز معالجة السرطان في "معهد كوري"، بالعاصمة الفرنسية باريس، على خلفية مفاجأة الأطفال إذ قام بإرتداء زي القرصان الشهير، "جاك سبارو"

ولبس ديب الزي ذاته الذي طالما اشتهر به في السلسلة الهوليوودية، "قراصنة الكاريبي".

وتبادل "جاك سبارو" الحديث مع الأطفال في المركز الطبي أثناء زيارته كما التقط معهم ومع الطاقم الطبي مجموعة من الصور التذكارية.

وعقب انقضاء الزيارة، غرّد المعهد الفرنسي عبر تويتر: "هذه هدية أفرحت المرضى وعائلاتهم والممرضين والأطباء والباحثين.. شكرا لجوني على الوقت والجهد والتعاطف".

ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها ديب بزيارة مفاجئة لمشفى سرطان، إذ قام بذلك سابقا في كل من كندا وأستراليا.

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