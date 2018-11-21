براءة سعد المجرد من احدى التهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد موقع فرنسي أنه تمت تبرئة المطرب المغربي سعد المجرد من تهمة الاغتصاب التي وقعت عليه من جانب الفتاة الفرنسية لورا بريول ولكنه سيحاكم بتهمة التعنيف في القضية نفسها.

و سيحاكـَم سعد في المحكمة الإصلاحية العام المقبل، بالإضافة إلي محاكمته في قضية الاغتصاب الثانية التي وَقعت في سان تروبيه، و في حال الحكم عليه و إدانته بالتهمة ستصل العقوبة إل 7 سنوات سجنا.

ويذكر أن سعد لمجرد يقضي فترة سجنه في سجن دراجوينا في قضية اغتصاب أخرى تعود إلي نهاية أغسطس2018 ويقال أنها وقعت في مجمع فندق "لي كوب" في سان تروبيه.

و قد تعرض في الآونه الأخيرة المطرب المغربي سعد لمجرد لانتقاد كبير بسبب ما أثير حوله من تهم مخلة بالشرف وهي اغتصاب الفتيات، فتعرض لهجوم كبير أثر على شعبيته الكبيرة عند جمهوره.



مصدر الصورة: حساب رسمي لسعد المجرد

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