ماذا قالت لورا متهمة سعد لمجرد بالاغتصاب؟

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

عبّرت لورا بريول، الشابة الفرنسية التي تتهم الفنان المغربي باغتصابها، عن سعادتها البالغة بقرار القضاء الفرنسي، سجنه في قضية الاغتصاب الأخرى.

وكتبت بريول عبر صفحتها بموقع تويتر، تدوينة قالت فيها "شكرا لأصحاب هاشتاغ ما ساكتاش، وللمقاطعين، ورسائل الدعم، وأخيرا العدالة".

وأمرت محكمة الاستئناف في ايكس آن بروفانس جنوب فرنسا، الثلاثاء، بسجن لمجرد، بعد حوالي أسبوعين من التحقيقات، في شكوى تقدمت بها فتاة فرنسية تتهمه فيها بالاعتداء عليها جنسياً، داخل فندق بمدينة سان تروبيه جنوب البلاد.

وتزامنا مع اعتقاله وإيداعه السجن بعد ثبوت تهمة الاغتصاب، انتشر مساء الثلاثاء هاشتاغ #ماساكتاش ( لن أسكت) في موقع تويتر، دعا من خلاله ناشطون مغاربة إلى التوقف عن بث أغاني سعد لمجرد عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وإلى فضح حالات الاغتصاب التي ارتكبها داخل المغرب.

وكانت الشابة الفرنسية لورا بريول اتهمت قبل حوالي عامين، لمجرد باغتصابها وتعنيفها داخل إحدى الفنادق بالعاصمة الفرنسية باريس، وهي القضيّة التي لا تزال محل متابعة وبحث قضائي في فرنسا.وكان لمجرد قد أوقف في السادس والعشرين من آب/أغسطس في سان-تروبيه على الساحل الجنوبي الشرقي لفرنسا إثر شكوى تقدّمت بها شابة بشأن "أفعال يمكن توصيفها بالاغتصاب"، بحسب ما أفادت النيابة العامة في دراغينيان.

ورسميا، وجهت إليه تهمة الاغتصاب في الثامن والعشرين من آب/أغسطس. ووضع المغني تحت الرقابة القضائية ومنع من مغادرة الأراضي الفرنسية، في مقابل كفالة قدرها 150 ألف يورو.

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