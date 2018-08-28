الادعاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب للمطرب المغربي سعد المجرد

أخبار الآن | فرنسا - (وكالات)

وجه القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب إلى المغني المغربي سعد لمجرّد، بحسب مصدر في النيابة العامة.

وكان قد بدأ في سانت تروبيز بفرنسا، التحقيق مع لمجرد، حيث يواجه تهماً تتعلق أساساً بالاغتصاب والاعتداء على فتاة تبلغ من العمر 29 عاماً.

كانت النيابة الفرنسية اعتقلت لمجرد صباح الأحد بناءً على هذه الشكوى، ووضعته تحت الحراسة النظرية إلى حين الانتهاء من التحقيقات، وهي قضيّة الاغتصاب الثانية التي تلاحق صاحب أغنية "المعلم" في فرنسا، في ظل استمرار متابعته من القضاء الفرنسي في قضيّة اغتصاب فتاة فرنسية أخرى منذ أكثر من عام ونصف.

من جهتها وجهت السيدة أولغا، والدة الفتاة الفرنسية لورا بريول المشتكية الأولى، رسالة للقضاء الفرنسي تنتقده على السماح لسعد لمجرد لمغادرته باريس وزيارته الى الجنوب، لاسيما وأن المشتكية تسكن نفس المقاطعة، وهو ما يتعارض مع التعهدات التي وقع عليها لمجرد أمام قاضي التحقيق قبل الافراج عنه.

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