وفاة ستان لي مؤسس عالم "مارفل" عن 95 عاما

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توفي الرسام، مؤسس عالم "مارفل" للقصص الهزلية، ستان لي، الاثنين، عن عمر ناهز 95 عاما. وتوفي لي مبتكر شخصيات الرجل العنكوب والرجل الحديدي والرجل الأخضر وغيرها من الأبطال الخارقين ، داخل مركز سيناي الطبي. وكان ستان لي يعاني من عدة أمراض خلال العام الماضي، منها إصابته بنوبة التهاب رئوي، فضلا عن مشاكل في الرؤية.

وكان لي كاتبا ومحررا ولعب دورا محوريا في تحول سلسلة مارفل إلى صرح عملاق للقصص المصورة في ستينيات القرن الماضي عندما ابتكر بالتعاون مع آخرين شخصيات أبطال خارقين أحبتهم أجيال متعاقبة من القراء الصغار. ولا يخلو فيلم من أفلام "مارفل"، من ظهور ستان لي في لقطة شرفية به. وفي عام 2002، وقعت أزمة بين ستان لي و"مارفل"، عندما بدأت في إنتاج أفلامها السينمائية عن أبطالها الخارقين، وطالب في دعوى قضائية الحصول على نصيبه من العائدات من الجزء الأول من فيلم "سبايدر مان"، وبعد مرور 3 سنوات فاز بالقضية وحصل على 10 ملايين دولار.

وقالت جوان ابنة الراحل ستان لي عن والدها، إنه كان يحظى بكل الحب من معجبيه، وكان يتسم بالاحترام الشديد. وأصبحت الشخصيات الخارقة التي ابتكرها ستان لي، لي جزءا من الثقافة الشعبية وحققت نجاحا كبيرا في شباك التذاكر عندما تحولت قصصها إلى أفلام سينمائية.

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