نحم هوليوود جيرارد باتلر ينشر صورته إلى جانب بيته المحترق!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

نشر الممثل الإسكتلندي ونجم هوليوود جيرارد باتلر صورته أمام منزله الذي تضرر بشكل كبير بفعل حرائق كاليفورنيا.

ووجه النجم العالمى جيرارد بتلر، الشكر إلى رجال الإطفاء الذين عملوا على إخماد الحرائق فى غابات ولاية كاليفورنيا، مطالبا جمهوره بتقديم الدعم لهم، والذى راح ضحيته 25 شخصا حتى الآن، موضحا أن منزله قد احترق بالكامل.

ونشر جيرارد بتلر، صورة سيلفى مع منزله الذى احترق بالكامل، عبر حسابه على تويتر و إنستغرام، مشيرا أنه قد تحطم قلبه بعد رؤية ما فعلته النيران فى منزله والمنازل المجاورة كله.

وقال جيرارد بتلر إنه قد عاد إلى منزله فى ماليبو إلى كاليفورنيا بعد الإخلاء، وقد كسر قلبه بعد الرجوع، كما توجه بالشكر إلى رجال الإطفاء الشجعان، مطالبا من جمهوره دعهم.

وكانت قد اندلعت حرائق هائلة بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ولم يعرف سببها، وتعرف الحرائق بـ"wildfires" التى راح ضحيتها 25 شخصا حتى الآن وحرق7 آلاف منزل ولنجوم هوليوود العديد من المنازل هناك، ومن ضمنهم ويل سميث وكيم كاردشيان وإليسا ميلانو وليدى جاجا.

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