غوغل يحتفي بذكرى ميلاد النجمة الراحلة هند رستم

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

احتفى محرك البحث "غوغل" بالذكرى الـ87 لميلاد الفنانة المصرية هند رستم.

وزين "غوغل" صفحته الرئيسية برسم للفنانة هند رستم مع إطارين لأعمالها.

وهند رستم، وهو الاسم الفني لناريمان حسين مراد رستم، فنانة مصرية وواحدة من أيقونات السينما المصرية في عصرها الذهبي، ولدت في 12 نوفمبر 1931 في حي محرم بك بالاسكندرية وتوفيت في الثامن من أغسطس 2011.

وكان والد هند رستم ضابطا فى الشرطة، وهى من أصول شركسية وقدمت الفنانة الراحلة أكثر من 74 فيلمًا سينمائيًا طوال مشوارها الفنى.

وكان أول ظهور فني لها عام 1947، وفى عام 1949 ظهرت في أغنية "اتمخطرى يا خيل" لمدة دقيقتين كـ"كومبارس" تركب حصانًا خلف ليلى مراد في فيلم غزل البنات مع نجيب الريحاني وليلى مراد ويوسف وهبي، ثم توالت بعد ذلك الأدوار الصغيرة حتى التقت بالمخرج حسن رضا الذى تزوجها لاحقا، وبدأت رحلة النجومية في السينما.

وقدمت آخر أعمالها في عام1979 فى فيلم حياتى عذاب، وقررت بعده اعتزال الفن نهائيا حتى وفاتها فى 8 أغسطس 2011 إثر أزمة قلبية حادة.

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