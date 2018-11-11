سيارة أسطورة هوليوود "مارلين مونرو" للبيع في مزاد علني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

لا تزال "مارلين مونرو"، حتى هذه الحظة رمزا للجمال والحب والسينما في مختلف أرجاء العالم، على الرغم من سطوع نجمها في حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وبالرغم أنها توفيت منذ أكثر من نصف قرن، إلا أنها لا تزال تتربع على قلوب جميع محبي السينما، ولا سيما محبي الكلاسيكيات القديمة، ولا تزال "مونرو" تعد مثالاً للجمال عبر العصور.

كشف منظمو دار مزادات جوليان، عن اقتراب موعد طرح سيارة مكشوفة ذات مقعدين, كانت تملكها النجمة مونرو، للبيع في تشرين الثاني المقبل، مبينين أن قيمتها قد تصل إلى 500 ألف دولار.

وأوضح المنظمون أن السيارة، من طراز فورد ثندربيرد، تعود إلى عام 1956، حيث ستعرض للبيع في مزاد للمرة الأولى، علماً أن السيارة ظلت ملكا لمونرو لمدة 6 سنوات.

والتقطت صور لـ "مونرو" وهي تقود السيارة مع زوجها الكاتب المسرحي آرثر ميلر بعد وقت قصير من زفافهما في حزيران عام 1956.

بدوره قال "دارين جوليان"، رئيس دار مزادات جوليان، إن "السيارة ليست جزءا من تاريخ السيارات فحسب، ولكنها تأتي محاطة بهالة من الشهرة والرومانسية ومأساة واحدة من أساطير هوليوود"، كاشفاً عن أن موعد عرض السيارة للبيع سيكون في 17 نوفمبر هذا العام في إحدى الصالات في لوس أنجلوس.

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