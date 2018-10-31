وفاة الروائي الصيني جين يونغ
أخبار الآن | هونغ كونغ - الصين (رويترز)
توفي أمس الروائي الصيني الشهير في الفنون القتالية "تشا ليونغ يونغ" المعروف باسمه المستعار "جين يونغ"، في مستشفى بهونغ كونغ عن عمر ناهز 94 عاما. واشتهر يونغ بتأليف روايات واسعة الانتشار حول الفنون القتالية في الفترة ما بين 1955 و1972. وشارك يونغ في تأسيس صحيفة "مينغ باو" اليومية في هونغ كونغ، ويعد واحدا من أعظم وأشهر الكتاب الذين كتبوا عن الفنون القتالية.
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