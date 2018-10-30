مشهد مؤثر.. طفل يوقف الأمير هاري ليشكو له فقدان أمه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مشهد مؤثر عاشه كل من الزوجين الملكيين هاري وميغان، ومعهما طفل وقف بين جموع المحبين للسلام عليهما. "ستكون الحياة بخير" بهذه العبارة واسى الأمير هاري فتى يبلغ من العمر ست سنوات، بعد ان عرف بأنه فقد أمه وأنه يعالج في نفسه مشاعر اليتم والأسى على غيابها. وفقا لصحيفة "دايلي ميل".

وكان دوق ودوقة ساسكس في جولة بأوكلاند النيوزيلندا في اليوم ما قبل الأخير من رحتلهم الملكية، حيث قضوا بعض الوقت في استقبال المحبين الذين يصطفون في الشوارع لإلقاء نظرة على الزوجين الملكيين.

وبين هذه الجموع المصطفة، تعرّف هاري، البالغ من العمر 34 عاماً، على أوتي، الطفل البالغ من العمر ست سنوات، والذي كان بصحبة جدته والتي قدمت بدورها خطاباً كتبه حفيدها في ذلك الصباح.

قلت له: "إنه ينظر إليك ويشعر بالشبه، هو كذلك فقد أمه"

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وفي لفتة مؤثرة، مد هاري ذراعه ليحتضن هذا الطفل قبل أن يسأله كم كان عمره حينما فارقت أمه الحياة، ليرد الطفل، عاما واحد تقريبا". ثم أخبره هاري "ألا تقلق بشأن وجود والد واحد فقط ، أين والدك؟" ثم تشرح جدة أوتيا أنها كانت تربيته.

سأل الطفل عن والده، فأشارت الجدة بيدها إليه، ثم قال هاري للطفل: "لا عليك عزيزي ستحيا حياة سعيدة مع والدك" ثم التفت الى الجدة وقال لها: أنت تقومين بعمل رائع، وأمثالك مهمون جدا في حياتنا.

وعقب تجوالهم يوم الثلاثاء 30 أكتوبر/تشرين الأول، انضم هاري وميغان إلى رئيس وزراء نيوزيلندا لحضور حفل استقبال في متحف أوكلاند التذكاري للحرب، الذي أشاد بالدوقة التي تعمل أثناء الحمل.

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مصدر الصور: موقع "دايلي ميل"