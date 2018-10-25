طفل "ميغان" و "هاري" هل سيكون من مواليد أبريل؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



حامت الكثير من التكهنات حول تاريخ ولادة الطفل الأول "ميغان ماركل" والأمير هاري، حيث أكدت بعض الصحف البريطانية أنه من المتوقع أن تكون "ميغان" حامل في شهرها الرابع، ويقول المراقبون للعائلة الملكية: "إن خاتم الماس الجديد من الممكن أن يكون دليلا على أن طفل ميغان وهاري سيكون من "مواليد أبريل"، وفق موقع (دايلي ميل).

حيث ارتدت دوقة "ساسكس"، البالغة من العمر 37 عاما، خاتما يحمل ثلاث حلقات جديدة من العلامة التجارية الكندية "إيكزاند"، حيث اقترح المهتمون بالشأن الملكي البريطاني أن الحجر الأخضر يمثل عيد ميلاد "ميغان ماركل" أي أغسطس/ آب، والحجر الأزرق يمثل عيد ميلاد "هاري" في شهر أيلول/ ستمبر، أما الحجر الأزرق هو شهر أبريل أي موعد ولادة طفلهما المتوقع، وهو من الماس، يعني أن "ميغان" هي حامل في شهرها الرالع بدلا من 12 أسبوعا..

هذه الحلقات الجديدة التي ارتدتها "ميغان ماركل" لأول مرة في "سيدني"، تم ملاحظتها السبت السابق، من قبل معجبي ذوقة "ساسكس"، الذين يأملون أن تمثل حلقات خاتم "ميغان" المرصوفة أحجار الميلاد الخاصة بهم، وأن طفل "ساسكس" سيكون "طفل أبريل" القادم..

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