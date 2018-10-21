ريهانا ترفض المشاركة في حفل السوبر بول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



رفضت الفنانة الأميركية ريهانا المشاركة في حفل السوبر بول (Super Bowl) الذي سيجري في شباط من العام 2019 وذلك تضامناً مع لاعب كرة القدم الأميركية كولين كايبرنيك وذلك وفق ما ذكرته تقارير صحافية.

كما ذكرت صحيفة Us Weekly أنّ ريهانا البالغة من العمر 30 عاماً تختلف في المواقف مع اتحاد كرة القدم الأميركي الذي حاول منع اللاعبين من الركوع أثناء النشيد الوطني، لذا قرّرت عدم المشاركة في الحفل الضخم.

وكشفت الصحيفة الأميركية أنّ منظمي الحفل أرادوا فعلاً مشاركة ريهانا في الحفل الذي سيقام في أتلانتا لكنها رفضت بسبب الجدل القائم حول ركوع اللاعبين أثناء عرض النشيد الوطني.

كما أشارت تقارير عدّة إلى أنّ فرقة الموسيقى الأميركية Maroon من المقرّر أن تُقدّم عرضاً في الحفل في الرابع من شباط 2019.



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