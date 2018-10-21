نجم مصري ألغى حفل زفافه قبل عقد القران بدقائق فقط.. من هو؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تم إلغاء حفل زفاف نجم "آراب أيدول" محمد رشاد ومذيعة الراديو مي حلمي، قبل عقد قرانهما بدقائق أمس السبت 20 أكتوبر/ تشرين الأول، وكان من المقرر أن يحتفل "رشاد" و "حلمي" بزفافهما داخل فندق "مينا هاوس" في منطقة الأهرامات في مصر.



ويُشار إلى أن رشاد وحلمي قد أعلنا ارتباطهما فى شهر يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، ويبدو أن هذه المرة ستضاف إلى سابقتها دون أن يتم الحفل المقرر له اليوم، لكنها بالتأكيد ستكون المرة الأكثر بؤسا نظرا للانتهاء من كافة التحضيرات والوقوف فقط على دخول العروسين إلى القاعة، وفق موقع "صدى البلد".

ووسط أنباء متواترة عبر المواقع والسوشيال ميديا عن نشوب خلاف بين المطرب الشاب والإعلامية الصاعدة، غير أن محمد مجدى مدير أعمال المطرب محمد رشاد، أوضح أن تأجيل حفل الزفاف قبل بدايته بحوالى ساعتين، والذى كان مقررا إقامته فى أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الهرم، يعود إلى حدوث حالة وفاة..

مصدر الصورة (صدى البلد)

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