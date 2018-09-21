دعوة حفل زفاف متطلبة تتجاوز كل حدود "اللباقة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حينما نتلقى دعوة لحضور زفاف أحد أقاربنا أو أصدقائنا عادة لا ننتظر أوامر رسمية كتحديد لون الملابس أو سعر الهدية، لأنها أمور تظل اختيارية والضيف هو الذي يحددها بمحض إرادته..

في هذا الخضم، أثارت دعوة "غريبة" لحضور حفل زفاف تفاعلا واسعا خلال الآونة الأخيرة، بعدما اشترطت على المدعوين أن يلتزموا بقيود صارمة حتى يضمنوا حضور الحفل، وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدعوة التي وجهتها المسؤولة عن إقامة حفل الزفاف تشترط الوصول قبل 15 أو 30 دقيقة من بداية العرس حتى يضمن المدعو دخول القاعة.

وموازاة مع ذلك، تشترط القائمة على المدعويين عدم ارتداء الألوان البيضاء والعاجية و"الكريمية"، أما النساء فعليهن أن يلتزمن بتسريحة شعر بسيطة تسمى "ذيل الحصان" أما "الماكياج" فيتوجب ألا يكون كاملا، ومن الوارد أن تكون مسؤولة الزفاف قد لجأت إلى هذا الإجراء حتى تظل العروس متميزة خلال ليلة العرس ولا تبدو مثل باقي المدعوات، كما تحظر القائمة تسجيل مقاطع الفيديو خلال الزفاف، وتمنع مشاركة الصور قبل منح إذن بذلك في الوقت المناسب، ويتعين على مستخدمي المنصات الاجتماعية في العرس أن يلتزموا بوسم واحد..

وتنبه القائمة إلى أن المدعويين ممنوعون من الحديث إلى العروس، أما دخول الزفاف فيتطلب أخذ هدية يصل سعرها إلى 75 دولارا على الأقل، وتحولت الدعوة، التي لم يكشف عن أصحابها، إلى موضوع للسخرية على المنصات الاجتماعية، وقال معلقون إنه لم يتبق للعروس سوى أن تفرض ضريبة على الحاضرين، ورأى آخرون أن مناسبة إنسانية مثل العرس، حيث يحتفل الناس بتتويج علاقة حب لا يليق بها أن تتحول إلى هذه الأجواء الصارمة والشروط المادية.

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