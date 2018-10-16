بعد دخوله في حالة كآبة.. هل ينتحر لمجرد؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعاني المغني المغربي سعد لمجرد، من حالة اكتئاب حاد داخل سجنه في في فرنسا، منذ اعتقاله بتهمة الاغتصاب قبل شهور، وفق ما ذكر محاميه جان مارك فديدا.

وأعلنت وسائل إعلام متطابقة، أن الحالة النفسية للمجرد تزداد سوءًا مع مرور الوقت، مشيرة إلى أنّه حاول الانتحار في باريس خلال اعتقاله.

ونقل موقع "ميديا بارت" الفرنسي، عن مصدر لم يسمه، أن أحد أصدقاء لمجرد، أكد أن المغني الشهير تراوده فكرة الانتحار بعد توالي تهم الاغتصاب عليه.

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وكان محامي لمجرد طلب من المدعي العام الفرنسي بشكل عاجل، إيداعه في مصحة نفسية، بدًلا من بقائه في السجن، لافتاً إلى أنّه يمتلك تقارير طبية رسمية تفيد بمعاناة لمجرد من مرض الاكتئاب الحاد، وحاجته إلى علاج سريع، ومتابعة طبية.

ويواجه الفنان المغربي تهم اغتصاب عدة، دفعت المحكمة إلى وضعه مجددًا في السجن رهن الاعتقال الاحتياطي بانتظار الحكم في القضية.

مصدر الصورة: النهار اللبنانية

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