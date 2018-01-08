في "غولدن غلوب".. "حكاية خادمة" يحرز نصرا باهرا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



في حفل توزيع جوائز الـ "غولدن غلوب" التي أقيمت مساء الأحد 7 يناير/ كانون الثاني، أحرزت الأسترالية "نيكول كيدمان" جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل " بيغ ليتيل لايز"، متفوقة على منافسيها "ريس ويذرسبون" و "جيسيكا لانج" و "سوزان ساراندول" و "جيسيكا بيل"، فيما حصل الممثل جيمس فرانكو على جائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي، عن أدائه في فيلم The Disaster Artist، ليتفوق بذلك على "هيو جاكمان" و "دانيال كالويا" و "ستيف كاريل" و "أنسيل إلغورت".. كما انطلق منذ حفل التتويج وسم #غولدن_غلوب ليعتلي سلم الوسومات الأكثر انتشارا في العالم، وما زال يتداول يشكل كبير لحد الساعة..

في الوقت الذي خلق مسلسل "حكاية خادمة أو "هاندميدز تيل" المفاجأة بعد فوزه بجائزة أفضل مسلسل درامي في مهرجان "غولدن غلوب"، ويتألف المسلسل الدرامي من 10 حلقات، وتمتد كل حلقة ما بين 47 دقيقة إلى ساعة كاملة..

وقبل هذا الإنجاز، حصل المسلسل على جائزة أفضل "دراما" في حفل توزيع جوائز الإيمي التاسع والستون لعام 2017 ليصبح أول مسلسل يبث على الانترنت يحصل على هذه الجائزة، هذا المسلسل مقتبس عن رواية "مارغريت آتوود" وهي بذات العنوان، ويحكي قصة شابة تضطر للعمل كخادمة وتكافح في ظل نظام ديكتاتوري.. وفي متن الرواية يلاحظ أن الضوء يسلط بقوة على حقوق المرأة وتحررها من القيود التي يفرضها المجتمع عليها..

الجدير بالذكر، أن جائزة "غولدن غلوب" هي مجموعة جوائز أمريكية سنوية للأفلام والتلفزيون، أنشئت في عام 1944، بواسطة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية..

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