ممثلو هوليوود يختارون الأسود لدعم الممثلات في غولدن غلوب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

يبدو أن ممثلي هوليوود يشعرون بالمسؤولية تجاه تفشي ظاهرة التحرش الجنسي في صناعة السينما الأمريكية، لذلك قرر بعضهم ارتداء بذل سوداء خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب المقرر إقامته يوم 7 يناير المقبل.

فقد أعلنت مصممة الأزياء إيلاريا أوربيناتي، أنها صممت مجموعة من البذل السوداء للممثلين التي تتعامل معهم في موسم الجوائز.

ووفقًا لموقع Entertainment Weekly، فإن أوربيناتي مسؤولة عن تصميم البذل الخاصة بالممثلين دواين جونسون وتوم هيدلستون وأرمي هامر وجاريت هيدلوند.

يأتي هذا القرار لمؤازرة الممثلات اللاتي اتفقن على ارتداء فساتين سوداء اللون، خلال الحفل بهدف الاحتجاج على وقائع التحرش والاعتداء الجنسي.

ووفقًا لمجلة People، فإن ميريل ستريب من بين الممثلات اللاتي سيلتزمن بالقرار، إلى جانب إيما ستون وجيسيكا شاستين وجنيفر لورانس.

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يشار إلى أن الحديث عن الانتهاكات الجنسية المنتشرة في صناعة الترفيه الأمريكية، بدأ عندما نشرت صحيفة The New York Times تقريرا في بداية أكتوبر الماضي، يعرض شهادات مجموعة من الممثلات وعاملات من بينهن آشلي جاد، وروز ماكجوان، يكشفن عن تفاصيل تعرضهن لاعتداءات على يد المنتج هارفي وينستين، البالغ من العمر 65 عامًا.

تحول الأمر مع الوقت إلى حراك نسائي ضد الانتهاكات الجنسية، وحرصت الفنانات على ذكر تفاصيل وقائع التحرش والاغتصاب، بهدف فضح المتورطين وتغيير الأوضاع القائمة أيضًا. نتج عن عودة فتح قضايا تحرش متورط فيها عدد من المشاهير مثل وودي آلن، وبن أفليك، ورومان بولانسكي.

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